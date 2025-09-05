Į Daniją susiruošę bičiuliai į orlaivį nebuvo įleisti: padaugino svaigalų prieš skrydį

Stipriai įkaušusių vyrų pora dėmesį atkreipė dar iki laipinimo pradžios. Nusiskundimas buvo gautas iš „Narvesen“ parduotuvės, kurioje jiedu bandė pavogti prekių, darbuotojų.
Antžeminio skrydžių aptarnavimo kompanija „Litcargus“ atsisakė skraidinti šiuos keleivius, kadangi jie buvo akivaizdžiai girti, elgėsi neadekvačiai.
VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams talkinantys Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai sulaikė 38-erių ir 40-ies keleivius ir juos atvesdino į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Vyrai į Daniją neišskrido. Apie įvykį pranešus Kauno policijos pareigūnams, netrukus jie buvo perduoti atvykusiam jų konvojui.
