Į Daniją susiruošę bičiuliai į orlaivį nebuvo įleisti: padaugino svaigalų prieš skrydį

2025 m. rugsėjo 5 d. 18:46
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Trečiadienio pavakarę Kauno oro uoste buvo sulaikyti ir vėliau policijai perduoti du neblaivūs į Kopenhagą (Danija) skristi ketinę keleiviai.
Stipriai įkaušusių vyrų pora dėmesį atkreipė dar iki laipinimo pradžios. Nusiskundimas buvo gautas iš „Narvesen“ parduotuvės, kurioje jiedu bandė pavogti prekių, darbuotojų.
Antžeminio skrydžių aptarnavimo kompanija „Litcargus“ atsisakė skraidinti šiuos keleivius, kadangi jie buvo akivaizdžiai girti, elgėsi neadekvačiai.
VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams talkinantys Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai sulaikė 38-erių ir 40-ies keleivius ir juos atvesdino į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Vyrai į Daniją neišskrido. Apie įvykį pranešus Kauno policijos pareigūnams, netrukus jie buvo perduoti atvykusiam jų konvojui.
girtas vyrasskrydisKauno oro uostas
Rodyti daugiau žymių

