Išmaniosios technologijos prieš alkoholį yra bejėgės: „Tesla“ pylė tiesiai į medį

Avarija įvyko ant Kuršių marių kranto esančiame Drevernos kaime.
Apie 22 val. 10 min. pastebėta į pakelės medį atsitrenkusi „Tesla“.
Automobilio vairuotojas, palikęs sudaužytą mašiną, iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Bėglio paieška neužtruko – pareigūnai jį greitai rado.
Įtariama, kad „Tesla“ vairavo ir jos nesuvaldė 54 metų vyras.
Kai policininkai vyrą surado, jis bendravo nerišliai, nuo jo sklido alkoholio kvapas.
Tačiau pasitikrinti blaivumą įtariamasis atsisakė.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į policijos areštinę.
Jam gresia baudžiamoji atsakomybė ir teistumas.
Lietuvos policijos duomenimis, ketvirtadienį šalyje užregistruoti 28 eismo įvykiai.
Viena avarija įvyko dėl neblaivaus vairuotojo kaltės – žmonės joje nenukentėjo.
