Kelmėje agresyvų vyrą tramdė ne tik policija – prireikė visų tarnybų bendradarbiavimo

Rugsėjo 3 d. Kelmėje, Paparčių g., policijos pareigūnai reagavo į pranešimą apie smurto artimoje aplinkoje atvejį.
Kaip tąkart skelbė policija, rugsėjo 3 d. apie 18 val. 30 min. Kelmėje, Paparčių g., vyras (gim. 1984 m.) smurtavo prieš blaivią moterį (gimusi 1985 m.).
Nukentėjusi moteris buvo apžiūrėta medikų, rimtų sužalojimų ji nepatyrė.
Įvykio vietoje pareigūnai susidūrė su agresyviai ir neadekvačiai besielgusiu vyru, kuris grasino aplinkiniams ir nevykdė pareigūnų reikalavimų. Kadangi vyras buvo užsibarikadavęs namuose, į pagalbą pasitelkti ugniagesiai ir medikai.
Bendromis ugniagesių, medikų ir policijos pareigūnų pastangomis, nukreipus vyro dėmesį, pavyko patekti į namą ir įtariamąjį sulaikyti. Jis nuvežtas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
