Klaipėdoje nuteista narkotikų prekeivių gauja – jos nariai ilgam atsidūrė už grotų

Visiems penkiems nuteistiesiems skirtos realios laisvės atėmimo bausmės.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2023 m. rugsėjį buvo suburta organizuota grupė, kurios nariai užsiėmė nelegalia kvaišalų kontrabanda ir prekyba. Vienas iš kaltinamųjų, jurbarkiškis E. G., atliko narkotinių medžiagų kurjerio vaidmenį – turėjo užtikrinti, kad minėtos medžiagos saugiai būtų pargabenamos iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą.
Kaltinamasis R. D. savo įmonės siuntų pervežimui naudojamą mikroautobusą perdavė E. G. šiai negaliai veiklai vykdyti.
Nustatyta, kad Jungtinėje Karalystėje nenustatytas asmuo į R. D. įmonei priklausiusį autobusiuką įdėjo siuntą, kurioje buvo paslėpti penki vakuuminiai paketai su kanapių antžeminėmis dalimis.
Kaltinamasis E. G. pagal iš anksto gautus nurodymus kontrabandos būdu gabeno narkotikus į Lietuvą.
Vyras kirto valstybės sieną, tačiau kaltinamojo vairuojamas mikroautobusas patikrinimui buvo sustabdytas patikrinti Lazdijuose, kiek vėliau Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) tarnybiniame kieme buvo apžiūrėtas, o jo viduje buvo rasta ir paimta 10 kilogramų kanapių.
Kaltinamasis kretingiškis R. D. buvo atsakingas už organizuotos grupės veiklą.
Nustatyta, kad R. D., pasinaudodamas ir prisidengdamas savo siuntų pervežimo įmonės veikla, neteisėtai disponavo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu – jam tolimesniam platinimui būdavo perduodami iš užsienio pargabenti kvaišalai.
Tyrimo duomenimis, Klaipėdos gyventojas M. D. buvo atsakingas už pargabentų kvaišalų priėmimą, laikymą.
Klaipėdietis narkotines medžiagas perduodavo nurodytiems asmenims, taip pat surinkdavo lėšas už parduotas kanapes.
Remiantis byloje surinkta informacija, 2024 m. balandį kaltinamasis M. D., pagal išankstinį susitarimą, perėmė iš užsienio pargabentą siuntą, kurioje buvo paslėpta beveik 4 kilogramai 100 gramų narkotinių medžiagų – kanapių.
Kiek vėliau vyras įgytas medžiagas perkrovė į kitą automobilį ir vyko į Kretingos rajoną, tačiau kelyje Klaipėda–Jokūbavas buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
Nustatyta, kad A. G. ir D. K. užsiėmė narkotinių medžiagų platinimu Lietuvoje ir neteisėtu būdu gautų pinigų surinkimu iš savo klientų.
Šie vyrai iš Kauno vyko į Tauragės rajoną, kur buvo palikti trys paketai su narkotinėmis medžiagomis.
Kaltinamiesiems gabenant minėtas medžiagas, jų transporto priemonė patikrinti buvo sustabdyta policijos pareigūnų, kurie, atlikę automobilio apžiūrą, rado ir paėmė beveik 400 gramų kokaino.
M. D. taip pat nuteistas už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje bei garaže laikė įvairių rūšių narkotines ir psichotropines medžiagas (130 gramų kokaino miltelių, daugiau nei 7 kilogramus kanapių ir kt.).
Šį labai didelį kiekį minėtų medžiagų kratų metu surado ir paėmė Marijampolės AVPK pareigūnai.
Šioje byloje E. G. taip pat nuteistas už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje laikė neteisėtai įgytas psichotropines medžiagas.
Marijampolės AVPK pareigūnams atlikus kratas buvo rasta ir paimta apie 120 gramų psichotropinės medžiagos, kurių sudėtyje yra amfetamino.
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, vyrus pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. R. D, D. K. ir A. G. skirtos subendrintos 12 metų, E. G. – 13 metų, M. D. – 14 metų, laisvės atėmimo bausmės.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, o tyrimą atliko Marijampolės AVPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.
Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
