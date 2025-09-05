Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sukčiai iš gyventojų išviliojo 77,1 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 5 d. 08:06
Sukčiai iš keturių Lietuvos gyventojų apgaule išviliojo 77 154 eurus.
Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į teisėsaugą kreipėsi 1949 metais gimusi klaipėdietė. Moteris nurodė, kad šią savaitę jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijos ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 11 tūkst. eurų.
Į analogišką situaciją taip pat pakliuvo dvi vilnietės ir Šalčininkų rajono gyventoja.
1951 m. gimusi sostinės gyventoja ketvirtadienį policijai pareiškė, kad trečiadienį, sukčiams su ja susisiekus, moteris neteko 27 154 eurų.
Tuo metu 1949 metais gimusi vilnietė prarado 30 tūkst. eurų rugpjūčio viduryje, o 1966 m. gimusi Šalčininkų rajono gyventoja rugpjūčio pabaigoje sukčiams atidavė 9 tūkst. eurų.
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
