Sukčių apgautas Tauragės įmonės savininkas prarado 8 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:11
Sukčiai apgaule iš Tauragės įmonės savininko išviliojo 8 tūkst. eurų.
Kaip pranešė policija, 1980 metais gimęs įmonės vadovas trečiadienį kreipėsi į teisėsaugą.
Pareiškėjas nurodė, kad apgaulės būdu iš banko sąskaitos buvo pasisavinti 8 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
