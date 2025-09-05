Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugsėjo 5 d. 11:11
Sukčių apgautas Tauragės įmonės savininkas prarado 8 tūkst. eurų
Sukčiai apgaule iš Tauragės įmonės savininko išviliojo 8 tūkst. eurų.
Kaip pranešė policija, 1980 metais gimęs įmonės vadovas trečiadienį kreipėsi į teisėsaugą.
Pareiškėjas nurodė, kad apgaulės būdu iš banko sąskaitos buvo pasisavinti 8 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Tauragė
sukčiai
Policija
Rodyti daugiau žymių