Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 5 val. Vilniuje, Panerių g., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogti du automobiliai „Mercedes-Benz“ ir „Renault Master“.
Bendras nuostolis siekia 18 000 eurų, skelbia policija.
Apie pavogtus automobilius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ir jų savininkai.
„Sveiki. Žmonės, prašau pagalbos. Pasidalinkite kas galit!!! Šiandiena buvo pavogti 2 mikroautobusai. Adresas: Panerių g 35, Vilnius.
Vienas „Renault Masteris“ – reklama ant šono“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė automobilių savininkai.
Vėliau įrašas buvo papildytas informacija, kad „Renault Master“ surastas stovintis Vilniuje. Tačiau „Mercedes“ tebeieškomas.
„Mercedes Sprinter, 2012 m. Paaukštintas, pridedu nuotraukas. Galbūt kas nors matėte? Už informaciją bus atlyginta“, – rašoma „Facebook“ įraše, kartu viešinant ir abiejų pavogtų automobilių nuotraukas.
Vilniaus policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
