Iš senolių namų Klaipėdoje ir Varėnos r. nepažįstamos moterys pavogė pinigus

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 21 val. Klaipėdos apskrities VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 13 val. Klaipėdoje, Taikos pr., iš vyro (gim. 1930 m.) buto, nepažįstama moteris galimai pavogė vokus kuriuose buvo 18 300 eurų.
Panaši istorija nutiko ir Varėnos rajone. Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 14 val. 20 min. Varėnos r., Valkininkų seniūnijoje, Čižiūnų kaime, nenustatytos tapatybės moterys, patekusios į moters (gimusi 1931 m.) gyvenamąją namą pavogė apie 1 200–1 400 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.