Nežinomi plėšikai iš kauniečio gatvėje atėmė picą – jei bus surasti, į kalėjimą gali sėsti net 6 metams

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 19 val. 55 min. Kaune, V. Putvinskio g., sudavę vyrui (gim. 2003 m.), kol kas nenustatyti užpuolikai iš jo pagrobė picą ir paspruko.
Policija praneša, kad vyras apie įvykį pranešė pareigūnams, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. O tai reiškia, kad jei užpuolikai bus surasti, jiems grės rimta teisinė atsakomybė.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.