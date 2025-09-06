Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Nežinomi plėšikai iš kauniečio gatvėje atėmė picą – jei bus surasti, į kalėjimą gali sėsti net 6 metams

2025 m. rugsėjo 6 d. 10:38
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą gatvėje Kaune kol kas nežinomi nusikaltėliai įvykdė įžūlų nusikaltimą – iš kauniečio atėmė picą. Policija pradėjo tyrimą dėl plėšimo, tad jei užpuolikai bus surasti, jiems grės kalėjimas iki 6 metų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 19 val. 55 min. Kaune, V. Putvinskio g., sudavę vyrui (gim. 2003 m.), kol kas nenustatyti užpuolikai iš jo pagrobė picą ir paspruko.
Policija praneša, kad vyras apie įvykį pranešė pareigūnams, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. O tai reiškia, kad jei užpuolikai bus surasti, jiems grės rimta teisinė atsakomybė.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasKaunasPica
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.