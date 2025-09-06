Šiauliuose ir Vilniuje smurtą patyrė du nepilnamečiai

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, dar rugsėjo 3 d. Šiauliuose, Aušros al., namų patalpose, vyras (gim. 1965 m.), su keturiais kitais nenustatytais žmonėmis, smurtavo prieš mažametį (gim. 2011 m.).
Nukentėjusysis, po medikų apžiūros, gydosi ambulatoriškai.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas rugsėjo 5 d., gavus pranešimą iš Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus.
Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 5 d. apie 12 val. Vilniuje, moteris (gimusi 1959 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2020 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
