Lietuvos dienaKriminalai

Girta moteris kelmėje prilupo taip pat girtą vyrą

2025 m. rugsėjo 7 d. 11:09
Lrytas.lt
Kelmės policija aiškinasi girtos poros konfliktą. Po jo girtam vyrui prireikė medikų pagalbos, o jį sumušusi girta moteris atsidūrė areštinėje.
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugsėjo 7 d. apie 2 val. 40 min. Kelmėje, Nepriklausomybės g., girta (3,32 prom.) moteris (gimusi 1979 m.) smurtavo prieš taip pat girtą (2,48 prom.) vyrą (gim. 1978 m.).
Nukentėjęs vyriškis sumušimus gydosi ambulatoriškai.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
