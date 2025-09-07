Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos diena

Girtas vairuotojas autostradoje Vilnius – Klaipėda sukėlė avariją, per kurią sužeisti net 6 žmonės

2025 m. rugsėjo 7 d. 09:22
Lrytas.lt
Šilalės policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kurią autostradoje Vilnius – Klaipėda sukėlė girtas vairuotojas. Per incidentą buvo sužeisti net šeši žmonės.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 18 val. 05 min. Šilalės r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 248-ame km, automobilis „Audi A3“, vairuojamas girto vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1965 m.).
Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto.
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris (gimusi 1991 m.), berniukas (gim. 2016 m.) ir moteris (gim. 1994 m.), kurie gydomi ambulatoriškai.
Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas. Jis gydomas ambulatoriškai. Kartu važiavusi keleivė (gimusi 1958 m.) paguldyta į ligoninę.
Avarijos kaltininkui atvykę pareigūnai nustatė 1,63 prom. girtumą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
