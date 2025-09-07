Girtas vairuotojas autostradoje Vilnius – Klaipėda sukėlė avariją, per kurią sužeisti net 6 žmonės

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 18 val. 05 min. Šilalės r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 248-ame km, automobilis „Audi A3“, vairuojamas girto vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1965 m.).
Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto.
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris (gimusi 1991 m.), berniukas (gim. 2016 m.) ir moteris (gim. 1994 m.), kurie gydomi ambulatoriškai.
Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas. Jis gydomas ambulatoriškai. Kartu važiavusi keleivė (gimusi 1958 m.) paguldyta į ligoninę.
Avarijos kaltininkui atvykę pareigūnai nustatė 1,63 prom. girtumą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasavarijagreitkelis Vilnius - Klaipėda
