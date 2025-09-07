Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos diena

Girtutėlio vairuotojo „Opel“ Jurbarke įkrito į duobę ant tilto

2025 m. rugsėjo 7 d. 08:34
Šeštadienio vakarą Jurbarke įvyko incidentas, kuris sukėlė diskusijų tiek apie vairuotojų elgesį, tiek apie kelių priežiūrą. Per remontuojamą tiltą per Nemuną automobiliu „Opel“ važiavęs vyras, būdamas smarkiai girtas, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir įskriejo į didžiulę duobę. Jos dydis buvo toks, kad transporto priemonė joje įstrigo visa.
Atvykus policijos pareigūnams paaiškėjo, kad vairuotojas buvo gerokai apsvaigęs – alkoholio matuoklis parodė daugiau nei tris promiles. Tokia būklė priskiriama sunkiam girtumui. Dabar vyrui už pavojingą elgesį kelyje ir sukeltą avariją teks atsakyti teisme.
Miestelėnų reakcijos – skirtingos
Įvykis neprasprūdo pro jurbarkiečių akis. Vieni gyventojai kritikavo tiltą remontuojančią įmonę „Kelių priežiūra“, esą pavojinga duobė galėjo būti geriau pažymėta ar apsaugota rimtesniais užtvarais. Anot jų, tokios sąlygos neišvengiamai turėjo baigsis nelaime.
Kiti miestelėnai pabrėžė, kad blaiviam ir taisyklių besilaikančiam vairuotojui jokių problemų pravažiuoti remontuojamą atkarpą kilti neturėtų.
Policijos pareigūnai primena, kad vairavimas esant neblaiviam kelia didžiulę grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek aplinkiniams.
Už sunkų girtumą prie vairo numatyta baudžiamoji atsakomybė, o tokie atvejai dažnai baigiasi ir transporto priemonės konfiskavimu.
girtas vairuotojasJurbarkasavarija
