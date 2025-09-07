Lietuvis į Lenkiją atvežė penkis afrikiečius – migrantai grąžinti mūsų pasieniečiams, Lietuvos pilietis keliaus į kalėjimą

Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, incidentas įvyko rugsėjo 4 d. Budzisko pasienio kontrolės punkte buvo sustabdytas automobilis „Toyota“, kurį vairavo Lietuvos pilietis. Paaiškėjo, kad vyras vežasi penkis afrikiečius (keturis Somalio piliečius ir vieną Sudano pilietį).
Automobilio keleiviai neturėjo reikiamų dokumentų, leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Dėl to jie grąžinti į Lietuvą.
Lietuvos pilietis buvo sulaikytas už neteisėto sienos kirtimo organizavimą ir pagalbą neteisėtai kertat sieną. Pirminiais duomenimis, lietuvis afrikiečius turėjo nugabenti iki Vokietijos sienos.
Lenkijos pasieniečiai taip pat praneša, kad kiek anksčiau Seinų pasienio apsaugos pareigūnai, bendradarbiaudami su policija, sulaikė dar vieną užsienietį. Sudano pilietis neteisėtai kirto sieną iš Lietuvos į Lenkiją.
Jis buvo perduotas Lietuvos pusei vykdant readmisijos sutartį.