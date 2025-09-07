Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvis į Lenkiją atvežė penkis afrikiečius – migrantai grąžinti mūsų pasieniečiams, Lietuvos pilietis keliaus į kalėjimą

2025 m. rugsėjo 7 d. 16:36
Lrytas.lt
Lenkijos pareigūnai pasienyje su Lietuva sulaikė Lietuvos pilietį, neteisėtai į Lenkiją atgabenusius penkis migrantus iš Afrikos. Afrikiečiai grąžinti į Lietuvą, tuo tarpu lietuvis sulaikytas ir bus teisiamas dėl nelegalios migracijos organizavimo. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, incidentas įvyko rugsėjo 4 d. Budzisko pasienio kontrolės punkte buvo sustabdytas automobilis „Toyota“, kurį vairavo Lietuvos pilietis. Paaiškėjo, kad vyras vežasi penkis afrikiečius (keturis Somalio piliečius ir vieną Sudano pilietį).
Automobilio keleiviai neturėjo reikiamų dokumentų, leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Dėl to jie grąžinti į Lietuvą.
Lietuvos pilietis buvo sulaikytas už neteisėto sienos kirtimo organizavimą ir pagalbą neteisėtai kertat sieną. Pirminiais duomenimis, lietuvis afrikiečius turėjo nugabenti iki Vokietijos sienos.
Lenkijos pasieniečiai taip pat praneša, kad kiek anksčiau Seinų pasienio apsaugos pareigūnai, bendradarbiaudami su policija, sulaikė dar vieną užsienietį. Sudano pilietis neteisėtai kirto sieną iš Lietuvos į Lenkiją.
Jis buvo perduotas Lietuvos pusei vykdant readmisijos sutartį.
migrantaiLenkijalietuvis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.