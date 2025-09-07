Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Per patikrinimą jauno vyro automobilyje rasta 16 maišelių su kvaišalais

2025 m. rugsėjo 7 d.
Lrytas.lt
Varėnos rajone sulaikytas jaunas vyras, kurio automobilyje rasta 16 maišelių su kvaišalais.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 20 val. 20 min. Varėnos r., kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 58 km, patikrinimui sustabdžius automobilį „VW Passat“, po priekine keleivio sėdyne, rastas maišelis, su šešiolika atskirai supakuotų užspaudžiamų maišelių.
Įtariama, kad maišeliuose yra narkotinės medžiagos.
Įtariamasis (gim. 1997 m.) sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
