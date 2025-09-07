Šeštadienį – šiurpus girtų vairuotojų siautėjimas keliuose: sukeltose avarijose daug sužeistų, vienas žmogus žuvo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 7 val. 52 min. Vilniuje, Geležinio Vilko g., girtas (1,88 prom.) vyras (gim. 1981 m.) vairavo automobilį „Toyota“.
Apie 14 val. 10 min. Šalčininkų r., Dainavos seniūnijoje, kelio Pašalčiai-Naujadvaris 14 km, automobilis „Volvo“, vairuojamas girto (1,60 prom.) vyro (gim. 1983 m.), atsitrenkė į traktoriaus „Kioti“ rulonų puspriekabės galą.
Apie 16 val. 20 min. Vilniuje, Žaliųjų Ežerų g., girtas (2,87 prom.) vyras (gim. 1980 m.) vairavo automobilį „Ford“.
Apie 17 val. 20 min. Šalčininkų r., Jašiūnų seniūnijoje, kelio Vilnius-Lyda 30 km, girtas (1,94 prom.) vyras (gim. 1989 m.) vairavo automobilį „Opel Astra“.
Apie 17 val. 55 min. Vilniuje, Panevėžio g., automobilių stovėjimo aikštelėje, girta (2,54 prom.) moteris (gimusi 1967 m.) vairavo automobilį „Renault“.
Apie 18 val. 30 min. Vilniaus r., Sudervės seniūnijoje, Pakonių kaime, automobilis „Honda CR-V“ įvažiavo į namo tvorą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilį „Honda CR-V“ vairavusiai moteriai (gimusi 1988 m.) nustatyta 1,66 prom.
Apie 22 val. 33 min. Šalčininkų r., Jašiūnų seniūnijoje, Dainavos kaime, keturratis motociklas, vairuojamas girto (2,51 prom.) vyro (gim. 1972 m.), nesuvaldytas apsivertė. Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Vienas įkrito į duobę, kitas sužeidė 5 žmones ir susižalojo pats
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 6 d. apie 19 val. Jurbarke, Vydūno g., automobilį „Opel Insignia“ vairavo ir į remontuojamame kelio ruože esančia duobe įvažiavo girtas teisę vairuoti turintis vyras (gim. 1975 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,11 prom.
Apie 17 val. 10 min. Šakių r., Lukšių miestelyje, A.Tatarės g., automobilį „VW Passat“ vairavo girtas ir teisės vairuoti transporto priemones neturintis vyras (gim. 1976 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,14 prom.
Tauragės apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 6 d. apie 18 val. 05 min. Šilalės r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 248-ame km, automobilis „Audi A3“, vairuojamas girto (1,63 prom.) vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1965 m.). Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto.
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris (gimusi 1991 m.), berniukas (gim. 2016 m.) ir moteris (gimusi 1994 m.), kurie gydomi ambulatoriškai.
Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) ir keleivė (gim. 1958 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Girtas pražudė vyrą
Utenos apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 6 d. apie 21 val. 30 min. Vilniaus r., Paberžės kaime, Vilniaus g. buvo sustabdytas automobilis „Nissan Qashqai“, kurį vairavo girta moteris (gimusi 1963 m.). Jai nustatytas 1,88 prom. girtumas.
Apie 21 val. 32 min. Utenos r., kelio Vilnius – Utena 86-ame km, automobilis „Audi Q5“, vairuojamas girto (2,81 prom.) vyro (gim. 1984 m.), išvažiavo į priešinga eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Ford Focus“, kurį vairavo kitas blaivus vyras (gim. 1990 m.).
Įvykus eismo įvykiui, į automobilį „Ford“ galinę dalį įvažiavo iš paskos važiavęs automobilis „Audi Allroad“, vairuojamas blaivios moters (gimusi 1974 m.).
Per eismo įvykį buvo sužalotas automobilio „Ford“ vairuotojas, kuris rugsėjo 7 d. apie 3 val. 15 min. nuo gautų sužalojimų mirė pervežant į Vilniaus ligoninę.
Nukentėjo ir to paties automobilio keleivė (gimusi 1989 m.), kuri, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Taip pat sužalotas automobilio „Audi Q5“ vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą, uždarytas į areštinę.
Kauno apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 6 d. apie 16 val. Kaune, Šv. Gertrūdos g., automobilis „Nissan Qashqai“, vairuojamas girto vyro (gim. 1962 m.), kliudė automobilį „Opel Meriva“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,57 prom.
Apie 19 val. 50 min. Kauno r., Šatijų kaime, automobilį „VW Passat“ vairavo girta moteris (gimusi 1976 m.). Jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,35 prom.
Apie 21 val. 40 min. Kaune, Ateities pl., automobilį „VW Passat“ vairavo girtas vyras (gim. 2003 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,54 prom.
Rugsėjo 7 d. apie 1 val. 05 min. Kaune, Neries kr., automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo girtas vyras (gim. 1980 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,10 prom.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
girti vairuotojaiAvarijosžuvo žmogus
Rodyti daugiau žymių