Su narkotikais SEL koncerte Vilniuje įkliuvo Elektrėnų ugniagesys

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 6 d. apie 21 val. 50 min. Vilniuje, T. Kosciuškos g., Kalnų parke, sulaikytas ne tarnybos metu Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas (gim. 1984 m.).
Policija praneša, kad pas jį rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su baltos spalvos biria medžiaga. Įtariama, kad tai yra narkotinė medžiaga.
Šeštadienio vakarą Vilniaus Kalnų parke vyko SEL koncertas, į kurį susirinko tūkstančiai žiūrovų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
NarkotikaiugniagesysVilnius
