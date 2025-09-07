Vilniaus rajone sudegintas automobilis BMW

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 21 val. Vilniaus r., Dūkštų seniūnijoje, Genių kaime, sudegė automobilis BMW 525 (pagamintas 1999 m.).
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
