Pasą su sovietine simbolika pažymėtu apvalkalu muitininkams pateikęs ukrainietis turės patuštinti piniginę

2025 m. rugsėjo 8 d. 12:40
Pasą su sovietine simbolika pažymėtu apvalkalu Lietuvos muitininkams pateikęs ukrainietis sulaukė nemalonumų.
Kaip savo feisbuko puslapyje pranešė Lietuvos muitinė, Medininkų kelio poste muitinės pareigūnai sustabdė Ukrainos piliečio automobilį.
Vairuotojas pateikė pasą su apvalkalu, pažymėtu sovietine simbolika – SSRS herbu ir užrašu „CCCP“.
Tokie simboliai pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami prie draudžiamų, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.
Už jų demonstravimą ar platinimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų, pakartotinai – iki 900 eurų.
Taip pat privalomai konfiskuojamas daiktas, kuriuo padarytas pažeidimas.
Pažeidimą padariusiam ukrainiečiui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Vyro laukia bauda.
Muitinės departamentas primena, kad yra draudžiami tiek nacistiniai, tiek sovietiniai simboliai.
