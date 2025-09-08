Pasieniečių vienos dienos operacija: aptikta nelegalių cigarečių, „samanės“ ir aparatas jai varyti, sulaikyti keturi įtariamieji

Trečiadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami turimą informaciją dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir laikymo, Žiežmariuose (Kaišiadorių r.) atliko kratas 47-erių vietos gyventojo gyvenamajame name ir pagalbinėse patalpose.
Per kratas rasta 2 185 pakeliai nelegalių rūkalų: 945 pakeliai cigarečių „GT Gold“, „Winston Blue“, „Marlboro“ ir „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų ir 1 240 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ ir „NZ Gold“ – su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 11 369 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Žiežmariškis buvo sulaikytas ir atsidūrė vienos pasienio užkardos laikino sulaikymo patalpoje. Po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Tą pačią dieną Pagėgių pasieniečių žvalgai, pasitelkę kolegas iš VSAT Specialios paskirties valdybos (SPV) „Kovas“, Seniavos kaime (Kauno r.) sustabdė patikrinti automobilį „Opel Zafira“, kurį vairavo 62-ejų šio rajono gyventojas. Apžiūrėdami miniveną, VSAT pareigūnai jame aptiko 520 pakelių cigarečių „Minsk Super Slims“ ir „Winston Blue“ su baltarusiškomis banderolėmis bei apie 50 litrų skaidraus skysčio, skleidžiančio naminės degtinės kvapą, išpilstytą į įvairios talpos plastiko butelius.
Tęsdami procesinius veiksmus, pasieniečiai atliko kratą gyvenamajame name, esančiame minėtame kaime. Per kratą rasta 1 390 pakelių cigarečių „Winston Blue“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Griežčiausia įstatyme numatyta bausmė už šias nusikalstamas veikas – penkeri metais laisvės atėmimo.
Kaunietis buvo sulaikytas 48-ioms valandoms, o po apklausos – paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Sulaikytas automobilis, cigaretės bei alkoholinis skystis saugomi Pagėgių pasienio rinktinėje.
Tą patį trečiadienį Pagėgių pasieniečių žvalgai, pasitelkę SPV bei Šiaulių apskrities policijos pareigūnus, Kauno rajone sulaikė 53-ejų raseiniškę. Moters vairuojamame automobilyje „Škoda Superb“ įrengtoje slėptuvėje buvo gabenami 6 penkių litrų talpos plastiko buteliai su skaidriu skysčiu, skleidžiančiu naminės degtinės kvapą.
Tą pačią dieną padarius kratą vieno Raseinių rajono kaimo sodyboje, jos ūkiniame pastate rastas 101 įvairios talpos plastiko butelis su alkoholiu kvapo skysčiu juose, taip pat aparatas naminiams svaigalams gaminti. Iš viso čia pasieniečiai aptiko 528 litrus, įtariama, naminės degtinės.
Dar vieną kratą pasieniečiai atliko kitoje Raseinių rajono vietoje, sodyboje, kuri priklauso 40-mečiui raseiniškės broliui. Ten VSAT pareigūnai aptiko apie 20 litrų tokio pat specifinio kvapo skysčio.
Dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras. Dėl šios nusikalstamos veikos įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Abu sulaikytieji atsidūrė Šiaulių pasienio užkardos laikino sulaikymo patalpoje, o po apklausos laisvę atgavo paskyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Visas sulaikytas skaidrus skystis, apie 578 litrai, aparatas naminei degtinei gaminti bei automobilis saugomi Pagėgių pasienio rinktinėje. Beje, moters automobilis „Škoda Superb“, kuriame buvo įrengta slėptuvė naminiams svaigalams gabenti, gali būti konfiskuotas.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainaminė degtinė
Rodyti daugiau žymių