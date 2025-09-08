Raseinių rajone vairuoti sėdusi girta moteris rėžėsi į stulpą, o Telšių rajone girtas vairuotojas – į kitą automobilį

Tuoj po vidurnakčio, 0.55 val., Raseinių rajone, Gylių kaime, moteris, gim. 1991 m., neturėdama teisės vairuoti, vairavo automobilį „Audi A4“, jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į stulpą.
Vairuotoja iš eismo įvykio vietos pasišalino. Vėliau surastai eismo įvykio kaltininkei buvo nustatytas 2,39 prom. girtumas.
Pavakare, 16.13 val. Telšių rajone, Gerulių kaime, neblaivus (3,35 prom.) vyras, gim. 1995 m., vairuodamas automobilį BMW, susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu „Volkswagen Passat“.
Eismo įvykio metu žmonės nesužaloti.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
girti vairuotojaiRaseinių rajonasTelšių rajonas
Rodyti daugiau žymių