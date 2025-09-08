Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiauliuose ir Vilniuje – smurtas prieš nepilnamečius

2025 m. rugsėjo 8 d. 09:40
Šiauliuose ir Vilniuje sekmadienį buvoi smurtauta prieš nepilnamečius, panešė policija.
Pasak teisėsaugos, vienas incidentų buvo užfiksuotas Šiauliuose, Aukštabalio gatvėje esančiuose namuose.
Pirminiais duomenimis, moteris (gim. 1991 m.) smurtavo prie6 mažametę (gim. 2020 m.). Nukentėjusioji po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21 val. 40 min. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1982 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2010 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
