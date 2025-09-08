Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugsėjo 8 d. 08:52
Sostinėje prie parduotuvės rastas sumuštas vyras
Vėlų šeštadienio vakarą Vilniuje, prie parduotuvės, buvo rastas sumuštas vyras.
Pranešimą apie Kintų gatvėje, prie parduotuvės, gulintį sužalotą vyrą policijai buvo pranešta 23 val. 30 min.
Vyras (gim. 1972 m.) dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Vilnius
Vyras
Ligoninė
