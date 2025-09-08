Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sostinėje prie parduotuvės rastas sumuštas vyras

2025 m. rugsėjo 8 d. 08:52
Lrytas.lt
Vėlų šeštadienio vakarą Vilniuje, prie parduotuvės, buvo rastas sumuštas vyras.
Pranešimą apie Kintų gatvėje, prie parduotuvės, gulintį sužalotą vyrą policijai buvo pranešta 23 val. 30 min.
Vyras (gim. 1972 m.) dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
