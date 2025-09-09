Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Daugiabučio laiptinėje Panevėžyje tyčia sukeltas gaisras – pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025 m. rugsėjo 9 d. 08:25
Lrytas.lt
Panevėžio policija ieško piktadarių, tyčia sukėlusių gaisrą daugiabučio laiptinėje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 8 d. apie 21 val. 35 min. Panevėžyje, Marijonų g., daugiabučio namo laiptinėje, apdegė buto durys bei aprūko laiptinės sienos ir lubos.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
