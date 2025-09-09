Iš vyro banko sąskaitos pasisavinta daugiau negu 27 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kad praėjusiais metais, nuo rugpjūčio 16 d. iki gruodžio 31 d., iš banko sąskaitos buvo pasisavinta 27 402,37 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Praėjusią savaitę pranešimą apie prarastus pinigus gavo ir Utenos policija.
Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, vyras (gim. 1956 m.), gyvenantis Ignalinos rajone, pranešė, kad iš banko sąskaitos, aktyvavus į elektroninį paštą atsiųstą nuorodą, apgaulės būdu pasisavinta 1 139,05 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių