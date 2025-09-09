Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Iš vyro banko sąskaitos pasisavinta daugiau negu 27 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 9 d. 11:15
Sostinės policijai pranešta, kad iš vyro banko sąskaitos neteisėtai pasisavinta daugiau negu 27 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kad praėjusiais metais, nuo rugpjūčio 16 d. iki gruodžio 31 d., iš banko sąskaitos buvo pasisavinta 27 402,37 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Praėjusią savaitę pranešimą apie prarastus pinigus gavo ir Utenos policija.
Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, vyras (gim. 1956 m.), gyvenantis Ignalinos rajone, pranešė, kad iš banko sąskaitos, aktyvavus į elektroninį paštą atsiųstą nuorodą, apgaulės būdu pasisavinta 1 139,05 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.