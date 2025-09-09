Naktį Vilniuje į stulpą sudužo „Bolt Drive“ automobilis, ekipažas paspruko

Pranešimas apie avariją iš automatinės sistemos „E-Call“ rugsėjo 9 d. gautas apie 3 val. 56 min. Sistema nurodė, kad automobilis „Audi“ Saulėtekio al. pateko į avariją, automobilyje gali būti keturi žmonės. Pagalbos tarnyboms per šią automatinę sistemą bandant susisiekti su vairuotoju, šis nešnekėjo, todėl į įvykio vietą išsiųsti policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Atvykus policijai, čia jau buvo ugniagesiai. Paaiškėjo, kad automobilių dalijimosi paslaugos „Bolt Drive“ automobilis „Audi“ trenkėsi į stulpą, nuo smūgio atšoko ir sustojo viduryje gatvės. Žmonių automobilyje nebuvo.
Įvykio liudininkai pareigūnams sakė, kad po avarijos iš mašinos iššoko trys jaunuoliai. Jie paspruko Nemenčinės pl. link.
Pareigūnai apžiūrėjo aplinkinius kiemus, gatves ir miškelius, tačiau nieko įtartino nerado.
Policija keipėsi į bendrovės „Bolt“ budinčius darbuotojus su prašymu pažiūrėti, kas išsinuomavo Saulėtekio al. sudužusį automobilį. Tačiau „Bolt“ darbuotojai atsakė negalintys to padaryti. Informaciją pareigūnams esą bus galimybės suteikti tik nuo 9 val. ryto.
Sudaužytas automobilis iš avarijos vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu.
Policija pradėjo tyrimą ir ieško automobilio vairuotojo.
avarija VilniujeBoltAudi
