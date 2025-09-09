Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Naktį Vilniuje į stulpą sudužo „Bolt Drive“ automobilis, ekipažas paspruko

2025 m. rugsėjo 9 d. 08:52
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kas galėjo vairuoti automobilių dalijimosi paslaugos „Bolt Drive“ automobilį „Audi“, kuris naktį iš pirmadienio į antradienį sudužo sostinės pakraštyje atsitrenkęs į stulpą.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją iš automatinės sistemos „E-Call“ rugsėjo 9 d. gautas apie 3 val. 56 min. Sistema nurodė, kad automobilis „Audi“ Saulėtekio al. pateko į avariją, automobilyje gali būti keturi žmonės. Pagalbos tarnyboms per šią automatinę sistemą bandant susisiekti su vairuotoju, šis nešnekėjo, todėl į įvykio vietą išsiųsti policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Atvykus policijai, čia jau buvo ugniagesiai. Paaiškėjo, kad automobilių dalijimosi paslaugos „Bolt Drive“ automobilis „Audi“ trenkėsi į stulpą, nuo smūgio atšoko ir sustojo viduryje gatvės. Žmonių automobilyje nebuvo.
Įvykio liudininkai pareigūnams sakė, kad po avarijos iš mašinos iššoko trys jaunuoliai. Jie paspruko Nemenčinės pl. link.
Pareigūnai apžiūrėjo aplinkinius kiemus, gatves ir miškelius, tačiau nieko įtartino nerado.
Policija keipėsi į bendrovės „Bolt“ budinčius darbuotojus su prašymu pažiūrėti, kas išsinuomavo Saulėtekio al. sudužusį automobilį. Tačiau „Bolt“ darbuotojai atsakė negalintys to padaryti. Informaciją pareigūnams esą bus galimybės suteikti tik nuo 9 val. ryto.
Sudaužytas automobilis iš avarijos vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu.
Policija pradėjo tyrimą ir ieško automobilio vairuotojo.
avarija VilniujeBoltAudi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.