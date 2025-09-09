Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Palangos Meilės alėjoje iš šaldytuvo pavogta 15 sidro skardinių

2025 m. rugsėjo 9 d. 10:48
Lrytas.lt
Palangos policija ieško dviejų vyrų, Meilės alėjoje iš kavinės šaldytuvo pavogusių 15 sidro skardinių.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 8 d. apie 22 val. 05 min., Meilės al., Palangoje, į kavinę pateko du vyrai.
Vyriškiai, kaip įtariama, iš kavinės kasos pavogė 30 eurų grynųjų pinigų bei iš šaldytuvo pavogė apie penkiolika vienetų alkoholinio sidro skardinių.
Padaryta preliminari žala – 136,50 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėPalangasidras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.