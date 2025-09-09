Palangos Meilės alėjoje iš šaldytuvo pavogta 15 sidro skardinių

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 8 d. apie 22 val. 05 min., Meilės al., Palangoje, į kavinę pateko du vyrai.
Vyriškiai, kaip įtariama, iš kavinės kasos pavogė 30 eurų grynųjų pinigų bei iš šaldytuvo pavogė apie penkiolika vienetų alkoholinio sidro skardinių.
Padaryta preliminari žala – 136,50 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.