Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Per girtą šeimyninį konfliktą peiliu sužalotas vyras paspruko iš ligoninės

2025 m. rugsėjo 9 d. 08:14
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi šeimyninį konfliktą, kuomet girta moteris peiliu sužalojo taip pat girtą vyrą. Šis iš ligoninės paspruko.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 8 d. apie 22 val. Vilniaus r., Skaidiškių kaime, namuose, girta (1,91 prom.) moteris (gimusi 1970 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (3,04 prom.) vyrą (gim. 1984 m.).
Sužalotas vyriškis buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau iš jos paspruko.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeVilniaus rajonasgirta moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.