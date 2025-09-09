Per girtą šeimyninį konfliktą peiliu sužalotas vyras paspruko iš ligoninės

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 8 d. apie 22 val. Vilniaus r., Skaidiškių kaime, namuose, girta (1,91 prom.) moteris (gimusi 1970 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (3,04 prom.) vyrą (gim. 1984 m.).
Sužalotas vyriškis buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau iš jos paspruko.
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeVilniaus rajonasgirta moteris
