Posėdžio išvakarėse su juo liūdnai pagarsėjusiu pagrobėju bendravusiems bylos dalyviams susidarė įspūdis, kad jis labai nervinasi, laukdamas nuosprendžio – vyriškis pareiškė, jog jaučiasi prastai ir fiziškai, ir psichologiškai.
Vaikas buvo pagrobtas prie viešojo transporto sustojimo ir nuvežtas į nuošalioje Kauno vietoje, Technikos gatvėje esantį garažų kompleksą, kur dvigubo garažo duobėje G. Filipavičius buvo įsirengęs gyvenimui pritaikytas patalpas.
Pagrobėjas auką buvo įkalinęs daugiau nei 2 paras – kol vyko paieškos, jis, būdamas kartu su mergaite, per televiziją stebėjo karštas naujienas iš vaiko paieškų, į kurias buvo aktyviai įsitraukusi visuomenė. „Konspiracinis“ būstas, apie kurį greičiausiai niekas nežinojo, pribloškė jį aptikusius pareigūnus.
Vaiko pagrobimo byloje G. Filipavičiui inkriminuojama 13 nusikalstamų epizodų, mažametės pagrobimas, apiplėšimas, sveikatos sutrikdymas, nelegalus šaunamojo ir nešaunamojo ginklų laikymas, kitos veiklos. Už griežčiausią Baudžiamojo kodekso straipsnį, pagrobimą, jam gresia iki 8 metų nelaisvės.
Įtariamas ir kitais kraupiais nusikaltimais
Nuosprendžio jis laukia, būdamas suimtas Kauno kalėjime.
Tai ne vienintelė G. Filipavičiaus byla – jis yra įtariamas seksualiniais nusikaltimais prieš dvi moteris, įvykdytais kitame garažų komplekse Kauno Eigulių rajone, Speigo gatvėje, kur šis uždaro būdo vyriškis turėjo maždaug 7 garažus ir juose taip pat buvo įsirengęs būstus.
Portalo Lrytas žiniomis, G. Filipavičiui yra pareikšti įtarimai moterų išprievartavimu. Šie abu jam inkriminuojami sunkūs nusikaltimai buvo įvykdyti dar prieš mergaitės pagrobimą. Jeigu jis bus pripažintas kaltu ir antroje byloje, laikas belangėje jam gali pailgėti iki 7 metų.
Savo kaltę kaunietis pripažino abejose bylose.
Pareigūnai buvo priblokšti
Keisto ir uždaro būdo G. Filipavičius užsiėmė automobilių remonto verslu. Įvairiose miesto vietose jis turėjo apie 10 garažų, kurių dalis buvo pritaikyta gyventi, pasirūpinus baldais, garso izoliacija, vandentiekiu, šildymo sistema, televizija.
Pareigūnus šokiravo vaizdai, kuriuos jie garažuose išvydo kratų metu. Įtariama, jog nusikaltimams būdavo kruopščiai ruošiamasi iš anksto.
Mergaitė buvo pagrobta 2024 metų sausio 7-ąją, užpuolikui privažiavus prie autobusų sustojimo automobiliu. Ji buvo įkalinta Technikos gatvėje esančiame garažų masyve, kuriame G. Filipavičius po dvejais garažais buvo įsirengęs „pogrindinį“ būstą.
Sausio 9-ąją per šturmą „Aro“ pareigūnams išlaisvinus po garažuose įkalintą mergaitę, buvo užčiuoptos kitų G. Filipavičiui priskiriamų rezonansinių nusikaltimų gijos.
Aptikus naują svarbią informaciją, prisikasta prie galimų nusikaltimų prieš dvi moteris pėdsakų. Prokuratūros duomenimis, jos buvo įviliotos į spąstus garažuose Speigo gatvėje: iš pradžių prievartą patyrė viena suaugusi auka, o šiek tiek vėliau nukentėjo ir antroji. Ši byla, skirtingai nuo mergaitės pagrobimo bylos, dar nėra perduota teismui.
Sekė karštas TV žinias
Pasak kaltinimą byloje dėl mergaitės pagrobimo teisme palaikančio prokuroro M. Sabaičio, ikiteisminis tyrimas buvo labai sudėtingas. Pareigūnų žiniomis, G. Filipavičius tam kruopščiai rengėsi iš anksto, laikydamasis konspiracinių priemonių.
Kriminalistų surinkta informacija byloja, kad pagrobimas buvo planuojamas, tačiau auka pasirinkta atsitiktinė. Mergaitė, viena stotelėje laukusi autobuso, buvo per jėgą įstumta į automobilį ir nuvežta į netoliese esančius garažus.
Į vaiko gelbėjimo operaciją įsitraukė daugybė savanorių, „šukavusių“ vietos apylinkes – pareigūnai patikrino šimtus pranešimų, išanalizavo daugybę duomenų, kol pagaliau prisikasė prie G. Filipavičiaus garažų.
Tūnodamas savo irštvoje, pagrobėjas 9-metės paieškų metu sekė karštas naujienas per televiziją, domėjosi, kaip jos vyksta. Suvokdamas, kad paieškų mastas išties didelis, kaunietis stengėsi nekelti kojos iš garažų komplekso, kuriame buvo įkalinęs mažametę.
Per „Aro“ šturmą jis garaže su buvo aptiktas kartu su vaiku – didžiulį stresą dėl pagrobėjo veiksmų patyrusi mergaitė buvo perduota medikams, o G. Filipavičius atsidūrė už grotų, kur yra laikomas iki šiol.
Kitoje byloje už nusikaltimus prieš dvi moteris, Lrytas žiniomis, kauniečiui gresia iki 7 metų nelaisvės.
