Šiaulių pasieniečiai per pusvalandį sustabdė du taksi su aštuoniais neteisėtais migrantais

Pirmadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) sustabdė patikrinti automobilį „VW Passat“ su latviškais valstybinio numerio ženklais.
Ką tik iš Latvijos įvažiavusią transporto priemonę su plafonu ant stogo ir kitais taksi atributais vairavo 53-ejų Latvijos pilietis. Jis vežė keturis užsieniečius, kurie VSAT pareigūnams pateikė prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus.
Iš jų paaiškėjo, kad du Maroko ir du Alžyro piliečiai, nuo 21 iki 34 metų, nusisamdę taksi automobilį, neteisėtai išvyko iš Latvijos. Kitokių dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, afrikiečiai neturėjo.
Vairuotoją ir jo keleivius Šiaulių pasieniečiai sulaikė. Migrantai iš Afrikos buvo apgyvendinti viename iš Pagėgių pasienio rinktinės padalinių, o latvis atsidūrė areštinėje.
Prabėgus vos pusvalandžiui, ties tuo pačiu Škilinpamūšio kaimu Šiaulių užkardos pasieniečiai sustabdė kitą tos pat latvių taksi įmonės automobilį, „Audi A6“. Į Lietuvą ką tik įvažiavusią mašiną vairavęs 45-erių Latvijos pilietis taip pat gabeno keturis migrantus.
Trys iš jų turėjo prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus, išduotus 22–29 metų Alžyro piliečiams. Ketvirtasis prisistatė esąs 20-metis minėtos Afrikos šalies pilietis, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų nepateikė.
Kaip ir pirmu atveju, vairuotoją ir jo gabentus afrikiečius pasieniečiai sulaikė. Migrantai taip pat buvo apgyvendinti Pagėgių pasienio rinktinės padaliniuose, o juos vežęs taksistas – uždarytas į areštinę.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėti du ikiteisminiai tyrimai, kuriems vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausos abu Latvijos piliečiai buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
Preliminariais duomenimis, septyni iš aštuonių sulaikytų migrantų iš savo šalių nuskrido į Baltarusiją. Iš jos, neteisėtai perėję valstybės sieną, jie įsibrovė į Latviją ir tuomet pasiprašė prieglobsčio. Tokie atėjūnai, kol nagrinėjami jų prašymai, neturi teisės išvykti iš šalies, tačiau tebevykstant procedūroms dažnai sprendimų nelaukia.
Piktnaudžiaudami galimybe trumpam išeiti iš registracijos centro ir suplanavę iš anksto, jie neteisėtai sprunka iš Latvijos ir mėgina per Lietuvą bei Lenkiją nuvykti į Vakarų Europos valstybes, dažniausiai Vokietiją.
Tikėtina, kad aštuntas Šiaulių pasieniečių sulaikytas migrantas irgi neteisėtai įsibrovė iš Baltarusijos į Latviją ir prisijungė prie į Vakarus susiruošusių prieglobsčio „prašytojų“.
Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais atlikus visus formalumus, neteisėti migrantai turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.
