Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai sulaikė iš darbo negrįžusį nuteistąjį

2025 m. rugsėjo 10 d. 18:53
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 242 straipsnio 1 dalyje – vengimo atlikti laisvės atėmimo bausmę arba grįžti į kardomojo kalinimo vietą.
Tyrimas pradėtas po to, kai 2025 m. rugpjūčio 25 d. iš Pravieniškių 1-ojo kalėjimo į darbą Vilniuje buvo išleistas nuteistasis Linas Baranauskas, gimęs 1977 m., tačiau nustatytu laiku – iki 20.00 val. – į kalėjimą negrįžo.
Nedelsiant buvo paskelbta nuteistojo paieška. Rugsėjo 10 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai nustatė jo galimą buvimo vietą. Tą pačią dieną, apie 8.45 val., Vilniaus geležinkelio stoties rajone L. Baranauskas buvo sulaikytas ir 9.50 val. pristatytas į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą.
Dėl minėtos nusikalstamos veikos L. Baranauskui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja pareigūnams už profesionaliai atliktą darbą.
