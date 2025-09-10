Šiaulių teismas atmetė nuteistųjų skundus buvusios „Rasos“ progimnazijos direktorės byloje

Jiems bendrai skirta daugiau nei 50 000 eurų baudų, konfiskuota daugiau nei 16 000 eurų, o dviem švietimo įstaigų vadovėms uždrausta kelerius metus dirbti valstybės tarnyboje.
Bylos duomenimis, Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir Šiaulių sporto gimnazijoje ne vienerius metus veikė korupcinė schema, pagal kurią minėtų mokyklų direktorės iš vienos valymo paslaugas mokykloms teikiančios bendrovės atstovų ne kartą priėmė kyšius. Už tai buvo susitarta, kad direktorės palankiau ir atlaidžiau vertins bendrovės teikiamas valymo paslaugas ir valymo kokybės trūkumus, su bendrove anksčiau laiko nenutrauks sutarčių ar iš anksto informuos apie planuojamus valymo paslaugų pirkimus.
Teismo nuosprendžiu buvusiai Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktorei A. Ispiryan dėl kyšininkavimo skirta 11 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė 4 metus dirbti valstybės tarnyboje, šios mokyklos buhalterei R.A. – 3,8 tūkst. eurų bauda, Šiaulių sporto gimnazijos direktorei I. bromaitienei – 7,5 tūkst. eurų bauda, atimta teisė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje ir konfiskuota 1 200 eurų.
Kaltam dėl papirkimo ir sukčiavimo pripažintam valymo paslaugas teikiančios įmonės direktoriui V.Š. skirta 16 tūkst. eurų bauda ir priteista sumokėti 8 278 eurų civilinį ieškinį Užimtumo tarnybai, o šios įmonės darbuotojai A.B. dėl papirkimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo skirta 7 tūkst. eurų bauda.
