Girtas prie vairo Lenkijoje įkliuvo vilkiko vairuotojas iš Lietuvos – bausmė skirta žaibiškai

2025 m. rugsėjo 11 d. 15:36
Lrytas.lt
Lenkijoje pagreitinto proceso tvarka nubaustas vilkiko vairuotojas iš Lietuvos, kuris prie vairo įkliuvo girtas.
Kaip pranešė Boleslaveco (miestas Lenkijos pietvakariuose, Žemutinės Silezijos vaivadijoje, netoli sienos su Čekija ir Vokietija) policija, lietuvis įkliuvo, kuomet jį išvažiuojantį iš stovėjimo aikštelės patikrino Kelių transporto inspekcijos pareigūnai.
Įtarus, kad 55 metų Lietuvos pilietis gali būti girtas prie vairo, į įvykio vietą buvo iškviesti Boleslaveco kelių policijos pareigūnai. Jie patikrinę vilkiko vairuotojo blaivumą, jo organizme aptiko 0,8 promilės alkoholio.
Užsienietis buvo sulaikytas, o kai išsiblaivė, policijos pareigūnai jį nuvežė į Boleslaveco apylinkės teismą, kur jam buvo skirta pagreitinta bausmė.
Lietuviui uždrausta trejus metus vairuoti, jam skirta bauda ir nurodyta sumokėti 5 000 zlotų (apie 1 172 eurai) į Aukų paramos ir pagalbos fondą.
