Kauno apylinkės teismas ketvirtadienį apklaus dvi medicinos specialistes, atlikusias mažamečiams psichiatrinę-psichologinę ekspertizę, kurios metu vaikai nuosekliai papasakojo, ką jiems tekdavo išgyventi. Ekspertizės konstatuota, kad jie nėra linkę išgalvoti nebūtų istorijų.
Byla juda link finišo – po eksperčių apklausų parodymus turėtų duoti patėvis, o po to turėtų būti sakomos baigiamosios kalbos.
Prokuratūros duomenimis, teroras šeimoje tęsėsi maždaug 4 metus.
Moteriai pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo motinos teisėmis ir pareigomis, sistemingai fiziškai ir psichiškai gniuždant abi savo atžalas.
Motina ir patėvis taip pat kaltinami sutrikdę mažamečių psichinę sveikatą.
Smurtas prieš vaikus buvo vartojamas Kaune ir Zarasuose – šeima kurį laiką buvo įsikūrusi ir šiame mieste.
Mažylių atskleistos detalės išties kelia šiurpą: pavyzdžiui, motina daužė galvą į virtuvinį stalą, spardė juos, daužė rankomis į įvairias kūno vietas, smaugdavo, pešdavo už plaukų, apkandžiodavo jiems rankas.
Mažamečiai buvo tyčia palikti 13 dienų namuose vieni su 50 eurų maistui – abu pradinukai buvo priversti patys rūpintis, kaip jiems išgyventi už tokią nedidelę sumą. Jie turėjo pirktis produktus, gamintis valgį.
Vaikai buvo verčiami ir naktimis prižiūrėti kūdikį.
Filmą primenanti istorija į dienos šviesą iškilo, aukoms papasakojus apie tai savo pažįstamų ratui.
Iš pradžių įsikišo vaiko teisių apsaugos specialistai, o vėliau tyrimo ėmėsi teisėsauga.
Jei motina su patėviu bus pripažinti kaltais, jiems grės laisvės atėmimas iki 5 metų.
Patėvis anksčiau buvo teistas už smurtinius nusikaltimus.
Portalo Lrytas žiniomis, jie abu ir anksčiau buvo patekę į atsakingų tarnybų akiratį dėl socialinių įgūdžių stokos, tačiau tuomet niekas nenujautė, kas iš tikrųjų vyksta už uždarų durų.
Nieko bloga neįtarė ir abiejų vaikų tėvas, su kuriuo motina išsiskyrė, o vėliau ištekėjo antrą kartą. Iširus pirmajai santuokai, vaikai liko gyventi su ja.
Šiuo metu abu mažamečiai gyvena su savo tėvu – pareigūnai neturi duomenų, kad pastarasis kada nors būtų vartojęs prieš juos smurtą.
