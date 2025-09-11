Latvijoje gyvenančio turko automobilyje – keturi neteisėti migrantai iš Eritrėjos

Trečiadienio naktį, tuoj po vidurnakčio, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai, patruliavę Rokiškio rajone, ties Suvainiškio kaimu sustabdė automobilį „Audi A4“ su latviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 21-erių Turkijos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Latvijoje.
Pasieniečius sudomino automobilio keleiviai – keturi jauni svetimšaliai, trys moterys ir vyras. Nė vienas iš jų neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES.
VSAT pareigūnai juos mėgino kalbinti angliškai, tačiau tai buvo sudėtinga. Savo vardus, pavardes ir gimimo datas kiekvienas užsieniečių surašė popieriaus lape. Jie pristatė Eritrėjos (šalies šiaurės rytų Afrikoje) piliečiais, kuriems yra nuo 20 iki 23, tiktai ketvirtoji – nepilnametė.
Preliminariai nustatyta, kad Eritrėjos piliečiai atskrido į Baltarusiją, nuvyko į Latvijos pasienį ir šią savaitę ją kirto.
Dėl nelydimos nepilnametės buvo informuota Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Ruklos pabėgėlių priėmimo centras.
Sulaikyti neteisėti migrantai prieglobsčio Lietuvoje neprašė.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Vairuotojas buvo uždarytas į areštinę, jo automobilis laikinai saugomas Puškų pasienio užkardoje.
Ketvirtadienį teismas tenkino ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro prašymą ir įtariamajam skyrė suėmimą dviems mėnesiams.
Sulaikyti migrantai buvo perduoti VSAT Užsieniečių registracijos centrui Pabradėje. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais atlikus visus formalumus, jie turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.
