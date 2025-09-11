Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sostinėje sukčiai iš žmonių išviliojo 13,3 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 11 d. 08:45
Vilniuje sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo 13,3 tūkst. eurų, informavo policija.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, trečiadienį apie 12 val. Vilniuje vyrui (gim. 1940 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 8,3 tūkst. eurų.
Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Anot policijos, trečiadienį apie 10 val. sostinėje nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1939 m.) apgaule išviliojo apie 5 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė nepažįstamai moteriai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
