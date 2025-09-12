Alytuje nepažįstamas vyras pradinuką įkalbinėjo važiuoti kartu – policijos tyrimas atskleidė įvykio detales

Kad ši situacija nelaužta iš piršto, patvirtino ir pradinuko motinos kreipimasis į policiją.
Pareiškimą gavę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir surado su pradinuku bendravusį vyrą.
Apie tai pirmas pranešė portalas 15min.
Pradinuką įkalbinėjo važiuoti kartu
Alytiškius suneraminusiu įrašu socialiniuose tinkluose tapo čia paviešinta vienos iš mokyklų auklėtojos savo mokinių tėvams perduota informacija.
Įraše tėvų buvo prašoma būti budriais ir pasirūpinti savo atžalomis.
„Informuojame, kad prie vienos Alytaus pradinės mokyklos mokiniui laukiant atvykstant mamos už mokyklos vartelių ribos, privažiavo nepažįstamas mokiniui automobilis (tamsiai pilkos spalvos Toyota Prius).
Vairuotojas, neišlipęs iš automobilio, kalbino vaiką vykti kartu, motyvuodamas, kad pažįsta mamą ir jį nuveš pas mamą.
Laimei, tuo metu vaikas kalbėjo su mama telefonu ir pasiteiravo pas mamą, ar ji pažįsta tą vyrą, kuris nori jį parvežti namo.
Mama liepė skubiai vaikui bėgti į mokyklą. Apie įvykį informuota policija, vyksta tyrimas“, – buvo sakoma šiame socialiniuose tinkluose pasklidusiame įraše.
Policija gavo motinos pareiškimą
Pareiškimą apie bandymą priekabiauti prie mažamečio Alytaus policija gavo antradienį.
Kaip portalui Lrytas sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Eglė Kačinskienė, antradienį į policiją kreipėsi moteris (gim. 1982 m.).
Pareiškėja nurodė, kad pirmadienį apie 14 val., Alytuje, Jaunimo gatvėje, jos sūnų (gim. 2016 m.) nepažįstamas vyriškis kvietė sėsti į automobilį „Toyota Prius“, nurodydamas, jog yra motinos pažįstamas.
Gavę šį pareiškimą pareigūnai ėmė tikslinti įvykio aplinkybes.
Jas patikslinus buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo neteisėtai atimti laisvę.
Už neteisėtą laisvės atėmimą, tai yra laisvės atėmimą žmogui, jeigu nebuvo žmogaus pagrobimo kaip įkaito požymių, baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tyrėjai surado su berniuku bendravusį vyrą
Ikiteisminį tyrimą pradėję pareigūnai apklausė liudininkus, peržiūrėjo vaizdo kamerų įrašus ir nustatė įtarimų sukėlusį automobilį bei jo vairuotoją.
Surasti galimą įtariamąjį pareigūnams pavyko jau ketvirtadienį.
Kaip portalui Lrytas.lt sakė E.Kačisnkienė, paaiškėjo, kad surastas vyras yra pavežėjo paslaugas teikiantis alytiškis.
Vyras paaiškino, kad tądien prie mokyklos atvažiavo gavęs iškvietimą. Nesulaukęs kliento vyras šalia stoviniavusio berniuko paklausė ar ne jis kvietė pavežėją.
Gavęs neigiamą atsakymą vairuotojas sakė nuvažiavęs šalin.
Šie pavežėjo parodymai dar bus tikrinami.
Ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas tik įsitikinus, kad minėta nusikalstama veika nebuvo padaryta.
