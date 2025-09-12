Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Dėl padirbto vairuotojo pažymėjimo įkliuvęs pagėgiškis motinos automobilio vairuoti nebegalės

2025 m. rugsėjo 12 d. 14:01
VSAT
Netoli sienos su Rusija Pagėgių savivaldybės gyventoją įklampino, įtariama, netikras vairuotojo pažymėjimas, neva jam išduotas Lenkijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiadienį pasienio ruože ties Nausėdų kaimu (Pagėgių sav.) VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių pasienio užkardos pareigūnai patikrino Lietuvoje registruotą automobilį „VW Passat“.
Jį vairavęs 60-metis gretimo kaimo gyventojas pasieniečiams pateikė lenkišką vairuotojo pažymėjimą.
Dokumentas sukėlė įtarimų, kurie, VSAT pareigūnams atlikus detalią patikrą, pasitvirtino: vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Sulaikytam ir po apklausos vėliau paleistam vairuotojui buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Automobilis „VW Passat“, priklausantis sulaikytojo motinai, perduotas savininkei.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiPagėgių rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.