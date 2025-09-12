Dėl padirbto vairuotojo pažymėjimo įkliuvęs pagėgiškis motinos automobilio vairuoti nebegalės

Trečiadienį pasienio ruože ties Nausėdų kaimu (Pagėgių sav.) VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių pasienio užkardos pareigūnai patikrino Lietuvoje registruotą automobilį „VW Passat“.
Jį vairavęs 60-metis gretimo kaimo gyventojas pasieniečiams pateikė lenkišką vairuotojo pažymėjimą.
Dokumentas sukėlė įtarimų, kurie, VSAT pareigūnams atlikus detalią patikrą, pasitvirtino: vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Sulaikytam ir po apklausos vėliau paleistam vairuotojui buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Automobilis „VW Passat“, priklausantis sulaikytojo motinai, perduotas savininkei.