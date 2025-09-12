Nepilnamečio tvirtinimu, jam neva nebuvo teisingai įskaičiuotas suėmimo laikotarpis, praleistas iki nuosprendžio paskelbimo, todėl bausmė esą turi būti sušvelninta.
Apie pateiktą skundą naujienų portalą Lrytas penktadienį informavo Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Milda Kryžė.
Skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas.
Šioje byloje rugpjūčio 19-ąją buvo nuteistas ir kitas paauglys – 16-metis Dovydo M. bendrininkas Eimantas P., kuris taip pat yra pasiųstas į belangę 8 metams.
Kadangi Eimantas P. verdikto neskundė, jam jis šią savaitę jau įsiteisėjo. Artimiausiu metu žudikas turėtų būti pristatytas į įkalinimo įstaigą.
Skirtingai nei Eimantas, Dovydas iki nuosprendžio priėmimo buvo suimtas – už grotų jis liko ir paskelbus verdiktą.
Įvertinęs nusikaltimo žiaurumą ir kitas aplinkybes, prokuroras Vytautas Gataveckas per savo baigiamąją kalbą abiem kaltinamiesiems siūlė skirti didžiausią pagal įstatytą nepilnamečiams numatytą bausmę – 10 metų įkalinimą, tačiau teismas nusprendė juos nubausti šiek tiek švelniau.
Abu nepilnamečiai teisme savo kaltę pripažino.
Auka – kraujo klane
Pensininkas buvo rastas negyvas Šimkaičių miestelyje (Jurbarko r.) savo namuose kraujo klane. Peiliu jam buvo smogta į krūtinę, kaklą ir kitas kūno vietas.
Abu įtariamieji žudikai – iš to paties krašto, kaip ir jų auka.
Nesuvokiamo žiaurumo motyvas galutinai taip ir nepaaiškėjo – nepilnamečiai nesugebėjo paaiškinti, kas lėmė tokius jų veiksmus.
Įtariama, kad būdami neblaivūs jie ieškojo „nuotykių“ šlitinėdami po Šimkaičius ir jų apylinkes, kuomet atsitiktinai jų kelyje pasitaikė pensininko namas. Užėję į vidų, jie surengė siaubingą egzekuciją.
Panašaus nusikaltimo neatsimena
Įtariamieji gyveno netoli Šimkaičių, abu lankė mokyklas. Vienas iš jų sakė „šiek tiek“ pažinojęs užpultą vyriškį, o kitas iš viso neigė pažintį.
Iš pradžių pareigūnai manė, jog viena gyvenusi auka buvo užpulta apiplėšimo tikslais, tačiau tyrimo metu ši versija nepasitvirtino. Iš pensininko namų niekas nebuvo dingę.
Miestelio gyventojai tvirtino neprisimenantys, jog jų kraštuose kada nors būtų įvykdytas panašus ypatingai žiaurus nusikaltimas.
Dovydui anksčiau buvo iškelta baudžiamoji byla už vagystę. Pasak vaikiną pažįstančių Jurbarko rajono gyventojų, jis yra agresyvaus būdo, linkęs į konfliktus, o Eimantas į teisėsaugos akiratį praeityje nebuvo patekęs.
Paaugliai kilę iš rizikos grupei priskiriamų šeimų – Eimantas gyvena pas globėją, o vyresnis – pas motiną, jo tėvas mėgsta taurelę. Motinai galimai stinga socialinių įgūdžių.
Priremti įrodymų, prisipažino
Ikiteisminio tyrimo pradžioje abu nepilnamečiai savo kaltę neigė, bet per vėlesnes apklausas prisipažino.
Dar prieš bylos perdavimą į teismą paaugliai apie tuos pačius dalykus pasakojo skirtingai, galimai siekdami suklaidinti tyrėjus.
Pasak prokuroro V. Gatavecko, prieš juos abu buvo surinkta pakankamai svarių įrodymų.
2024 metų rugpjūčio 27-osios naktį aptikus nužudyto pensininko kūną, neilgai trukus buvo nutverti ir įtariamieji.
Manoma, pareigūnams iš pradžių mėginta apdumti akis – vienas paauglių, paskambinęs pagalbos telefonu 112, pareiškė, jog garbaus amžiaus vyriškį su draugu aptiko, atsitiktinai užėję į jo namus.
Atvykę pareigūnai išvydo aukos kūną kambaryje – vaizdai pašiurpino netgi šilto ir šalto mačiusius, ilgametę darbo praktiką turinčius kriminalistus. Kraujo buvo pilna ne tik būsto viduje, bet ir ant įtariamųjų drabužių.
Dovydas ir Eimantas rasti neblaivūs (vienam nustatytas lengvas girtumo laipsnis, kitam – vidutinis) netoli pastato, kuriame buvo įvykdytas nusikaltimas. Pareigūnų duomenimis, jie kažkur girtavo, prieš įžengdami į būsimos aukos namą.
ŽmogžudystėJurbarko rajonaspensininkas
Rodyti daugiau žymių