Bylos duomenimis, Visagine gyvenantis D.T. apgaule savo naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą: 2023 m. gruodžio mėn. prisistatęs kitu žmogumi bei panaudodamas netikrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – neegzistuojančio Latvijos piliečio netikrą asmens tapatybės kortelę bei vairuotojo pažymėjimą, sudarė automobilio BMW M5 nuomos sutartį su Lenkijoje veikiančia automobilių nuomos įmone. Minėtą automobilį, įvertintą 98 956 eurais, jis Lenkijoje pasiėmė ir juo išvyko į Lietuvą, ketindamas automobilį parduoti.
Bylos duomenimis, prieš mėnesį laiko toje pačioje automobilių nuomos įmonėje, naudodamasis tais pačiais neegzistuojančio Latvijos piliečio dokumentais, vyras buvo išsinuomojęs kitą brangų automobilį „Volkswagen Golf SR“, kuris po to buvo parduotas Ispanijoje.
Paaiškėjus šiai informacijai bei pastebėjus Ispanijos parduodamų automobilių skelbimų portale ir ką tik išnuomoto automobilio BMW M5 skelbimą, automobilių nuomos įmonės atstovai nedelsiant kreipėsi į policiją, buvo paskelbta automobilio BMW M5 paieška. Netrukus nurodytas automobilis buvo sustabdytas kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai, prie jo vairo buvo D.T., kuris, parodęs automobilio nuomos sutartį, teigė, kad automobilį jo prašymu išnuomojo jo pažįstamas Latvijos pilietis.
Automobilis buvo grąžintas teisėtiems savininkams, kurių geranoriškas bendradarbiavimas su Lietuvos teisėsaugos atstovais padėjo atskleisti nusikalstamą veiką ir surinkti pakankamai D.T. kaltę pagrindžiančių duomenų.
Nuteistasis savo kaltės ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu nepripažino, teigė, kad pats neva buvo apgautas Latvijos piliečio, kurio netikrais dokumentais naudojosi nuomodamas automobilį. Tokia jo versija buvo paneigta byloje surinktais duomenimis, liudytojų parodymais.
Teismas konstatavo, kad būtent pats D.T., prisistatęs kitu žmogumi – neegzistuojančiu Latvijos piliečiu, ir naudodamasis šio žmogaus vardu išduotais asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais, apgaule pasisavino didelės vertės automobilį.
Teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso nuostatomis, iš dalies atidėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymą: D.T. nedelsiant turės atlikti 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, likusios bausmės dalies vykdymas atidėtas 2 metams.
D.T. įpareigotas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje.
sukčiavimasapgaulėvisaginietis
