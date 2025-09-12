Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Panevėžyje bei Šiaulių ir Panevėžio rajonuose smurtą patyrė trys paaugliai

2025 m. rugsėjo 12 d. 10:52
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimus dėl smurtą patyrusių paauglių.
Ketvirtadienio pavakare pareigūnams buvo pranešta, kad Panevėžio rajone, Katinų kaime, žodinio konflikto metu vyras (gim. 1987 m.) sukėlė fizinį skausmą nepilnametei (gim. 2011 m.).
Taip pat buvo gautas pranešimas, kad rugsėjo 5 d. apie 22 val. Panevėžyje, Elektros gatvėje, viešoje vietoje, iš matymo pažįstamas nepilnametis (gim. 2008 m.) sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2011 m.).
Dėl šių atvejų ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėjo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams buvo pranešta, kad rugsėjo 3 d. Šiaulių rajone, Bridų kaime, namuose, moteris, gim.1970 m., smurtavo prieš nepilnametę, gim. 2012 m.
Nukentėjusioji medikų apžiūrėta nebuvo.
Patikslinus įvykio aplinkybes buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
