Lietuvos dienaKriminalai

Rusakalbiai sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojos išviliojo 15 000 eurų

2025 m. rugsėjo 12 d. 08:38
Papildyta
Telekomunikacijos, banko ir policijos darbuotojai prisistatę sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojos išviliojo didelę pinigų sumą.
Ketvirtadienį į policiją kreipusis moteris (gim. 1956 m.) pranešė, kad trečiadienį apie 16 val. jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys.
Skambinusieji kalbėjo rusų kalba.
Jie prisistatė telekomunikacijos, banko ir policijos darbuotojais ir apgavę moterį iš jos išviliojo 15 000 eurų.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Apie dar vieną sukčiavimo atvejį pranešė Šiaulių policija.
Anot jos, antradienį Šiaulių rajone įsikūrusios įmonės buhalterė, gimusi 1971 metais, į įmonės naudojamą elektroninį paštą gavo laišką dėl bankinių duomenų atnaujinimo ir, prisijungusi per atsiųstą nuorodą, suvedė bankinius duomenis.
Po šių veiksmų įmonė neteko 5 tūkst. eurų.
Patikslinus aplinkybes ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo buvo pradėtas ketvirtadienį.
