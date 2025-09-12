Rusijos pilietis tvirtino manęs, kad per „WhatsApp“ pirktas vairuotojo pažymėjimas – autentiškas

Ketvirtadienio rytą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų PKP patikrino iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuojančio automobilio BMW 320d ir jo vairuotojo dokumentus.
Transporto priemonę su vokiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 30-metis Rusijos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki 2029-ųjų,gyventi Vokietijoje. Pasienio tikrinimo metu vairuotojas pateikė ir jo vardu neva Lenkijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems pasieniečiams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2023-ųjų gruodį, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuotojo pažymėjimas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, jog tai – visiška klastotė.
Rusijos pilietis pasieniečiams paaiškino, kad vairuotojo pažymėjimą su patvirtinančiais dokumentais nusipirkęs per programėlę „WhatsApp“ už 1 350 eurų atlygį. Tačiau užsienietis VSAT pareigūnus įtikinėjo buvęs tikras, kad lenkiškas vairuoto pažymėjimas – autentiškas, šiuo dokumentu jis naudojasi nuo 2023 m.
VSAT pareigūnai Rusijos pilietį 48 valandoms sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Penktadienį po apklausos Rusijos pilietį ketinama paleisti už užstatą.
klastotėvairuotojo pažymėjimasWhatsApp
Rodyti daugiau žymių