Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Rusijos pilietis tvirtino manęs, kad per „WhatsApp“ pirktas vairuotojo pažymėjimas – autentiškas

2025 m. rugsėjo 12 d. 21:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP), įkliuvo į Lietuvą vykęs Vokietijoje laikinai gyvenantis Rusijos pilietis, VSAT pareigūnams pateikęs suklastotą, įtariama, vairuotojo pažymėjimą.
Daugiau nuotraukų (3)
Ketvirtadienio rytą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų PKP patikrino iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuojančio automobilio BMW 320d ir jo vairuotojo dokumentus.
Transporto priemonę su vokiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 30-metis Rusijos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki 2029-ųjų,gyventi Vokietijoje. Pasienio tikrinimo metu vairuotojas pateikė ir jo vardu neva Lenkijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems pasieniečiams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2023-ųjų gruodį, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuotojo pažymėjimas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, jog tai – visiška klastotė.
Rusijos pilietis pasieniečiams paaiškino, kad vairuotojo pažymėjimą su patvirtinančiais dokumentais nusipirkęs per programėlę „WhatsApp“ už 1 350 eurų atlygį. Tačiau užsienietis VSAT pareigūnus įtikinėjo buvęs tikras, kad lenkiškas vairuoto pažymėjimas – autentiškas, šiuo dokumentu jis naudojasi nuo 2023 m.
VSAT pareigūnai Rusijos pilietį 48 valandoms sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Penktadienį po apklausos Rusijos pilietį ketinama paleisti už užstatą.
klastotėvairuotojo pažymėjimasWhatsApp
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.