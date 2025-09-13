Lrytas Premium prenumerata tik
Į Alytaus kalėjimą permesti paketai su draudžiamais daiktais pateko į pareigūnų rankas

2025 m. rugsėjo 13 d. 18:33
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos pareiogūnų budrumo dėka Alytaus kalėjime buvo užkardytas draudžiamų daiktų permetimas.
Penktadienį, apie 16.30 val., Alytaus kalėjimo budėtojas pastebėjo, kad iš miško pusės į pataisos įstaigos teritoriją buvo įvykdytas permetimas.
Į gamybinę zoną, ant pastato stogo, nukrito keturi paketai.
Patikrinus paketus nustatyta, kad juose buvo: 16 mobiliojo ryšio telefonų, 5 švirkštai ir elektros laidas.
Įvykio vietoje pareigūnai operatyviai sulaikė du asmenis, įtariamus šio permetimo organizavimu.
Pradėtas tyrimas, siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes bei užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į kalėjimą ateityje.
