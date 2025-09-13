Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Keturiems savo vaikams alimentų nemokantis panevėžietis patrauktas baudžiamojon atsakomybėn

2025 m. rugsėjo 13 d.
Lrytas.lt
Keturis savo mažamečius vaikus išlaikyti vengiantis panevėžietis (gim. 1975 m.) turėtų suklusti.
Po vaikų motinos kreipimosi į policiją buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo išlaikyti vaiką.
Alimentų nemokančiam vyrui iškilo grėsmė atsidurti už grotų.
Tyrimas buvo pradėtas gavus moters (gim. 1983 m.) pareiškimą.
Pareiškėja nurodė, kad vyras (gim. 1975 m.) tyčia, piktybiškai ilgą laiką vengia išlaikyti jų keturis bendrus mažamečius vaikus.
Šiam vyrui Panevėžio apylinkės teismo nutartimi buvo priteisti alimentai – kiekvieno vaiko išlaikymui per mėnesį skirti po 150 eurų. Jų vyras nemokėjo.
Patikslinus įvykio aplinkybes buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo išlaikyti vaiką.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
