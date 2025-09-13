Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje policijai įkliuvo 3 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių automobiliu vežęs vyras

2025 m. rugsėjo 13 d. 09:26
Penktadienį sostinėje sulaikytas vyras, automobilyje gabenęs 3 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių.
Kaip pranešė pareigūnai, rugsėjo 12 d. apie 11 val. Vilniuje, Krėvos gatvėje, sustabdytas automobilis „Ford B-Max“. Jį vairavo 1986 m. gimęs vyras. Transporto priemonėje rastos dvi juoda plėvele aptrauktos dėžės, kurių viduje buvo po 1,5 tūkst. vienetų pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos akciziniais ženklais.
Bendra rastų cigarečių vertė viršija 14,4 tūkst. eurų.
Automobilio vairuotojas uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso pagal 199–2 str. 1 d. – dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
