Incidentas Zarasų rajone: vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką, vėliau kilo muštynės

Kaip pranešė policija, apie 14.15 val. Zarasų rajone, Salako seniūnijoje, miškingoje vietovėje, dviem vyrams (gim. 1985 m.) važiuojant motociklais ir prasilenkiant su stovinčiu nepažįstamu vyru (gim. 1959 m.), šis iš šaunamojo ginklo šovė į vieną iš motociklininkų, tačiau nepataikė.
Sustojus ir privažiavus motociklininkams prie šaudžiusio vyro, tarp jų kilo grumtynės, kurių metu tas pats vyras dar kartą šovė neaiškia kryptimi.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio policijos areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką ir sunkaus sveikatos sutrikdymo.