Incidentas Zarasų rajone: vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką, vėliau kilo muštynės

2025 m. rugsėjo 14 d. 08:59
​Šeštadienį Zarasų rajone nepažįstamas vyras šovė į vieną iš dviejų pro šalį važiavusių motociklininkų.
Kaip pranešė policija, apie 14.15 val. Zarasų rajone, Salako seniūnijoje, miškingoje vietovėje, dviem vyrams (gim. 1985 m.) važiuojant motociklais ir prasilenkiant su stovinčiu nepažįstamu vyru (gim. 1959 m.), šis iš šaunamojo ginklo šovė į vieną iš motociklininkų, tačiau nepataikė.
Sustojus ir privažiavus motociklininkams prie šaudžiusio vyro, tarp jų kilo grumtynės, kurių metu tas pats vyras dar kartą šovė neaiškia kryptimi.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio policijos areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką ir sunkaus sveikatos sutrikdymo.
 
