Raseiniuose net vaikai svajodavo tapti gaujos nariais: vietos verslininkai į banditų smurtą atsakė smurtu Istorijos, sukrėtusios šalį
2025 m. rugsėjo 14 d. 21:55
Erika Baronaitė, Arūnas Karaliūnas, Gintaras Šiuparys, Ričardas Vitkus
Lrytas Premium nariams
Ramaus provincijos miestelio įvaizdį, kurį galėjo susidaryti niekada Raseiniuose nebuvęs žmogus, 2003-iųjų viduryje sugriovė visą Lietuvą sudrebinę pranešimai apie beribį nusikaltėlių įžūlumą ir policijios bejėgiškumo akivaizdoje vietos verslininkų jiems paskelbtą karą.