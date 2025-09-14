Lrytas Premium prenumerata tik
Raseiniuose net vaikai svajodavo tapti gaujos nariais: vietos verslininkai į banditų smurtą atsakė smurtu Istorijos, sukrėtusios šalį

2025 m. rugsėjo 14 d. 21:55
Erika Baronaitė, Arūnas Karaliūnas, Gintaras Šiuparys, Ričardas Vitkus
Ramaus provincijos miestelio įvaizdį, kurį galėjo susidaryti niekada Raseiniuose nebuvęs žmogus, 2003-iųjų viduryje sugriovė visą Lietuvą sudrebinę pranešimai apie beribį nusikaltėlių įžūlumą ir policijios bejėgiškumo akivaizdoje vietos verslininkų jiems paskelbtą karą.
