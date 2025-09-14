Vilniuje bei Pasvalio ir Raseinių rajonuose kilę konfliktai baigėsi peilio dūriais – sužaloti penki žmonės

Šeštadienį 7 val. 20 min. Pasvalio rajone, Meškalaukio kaime, namuose, vyras peiliu sužalojo moterį (gim. 1994 m.) ir vyrą (gim. 2000 m.), kurie paguldyti į ligoninę.
Įtariamieji vyrai (gim. 1986 m. ir gim. 2000 m.) uždaryti į areštinę.
Tądien 20 val. 50 min. Vilniuje, Apkasų gatvės namo bute, kilus konfliktui, mergina peiliu sužalojo vyrą (gim. 2001 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji (gim. 2004 m.) ieškoma.
Keik vėliau, 21 val. 35 min. Vilniuje, Grigiškėse, Kovo 11-osios gatvės namo bute, išgertuvių metu, kilus konfliktui, neblaivus (1,44 prom.) vyras (gim. 1999 m.) peiliu sužalojo neblaivią (2,11 prom.) moterį (gim. 2003 m.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Naktį į sekmadienį, 2 val. 35 min., į Raseinių ligoninę iš Raseinių rajono, Girkalnio miestelyje esančio namo buto, pristatytas neblaivus (2,62 prom.) ir, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai vyras (gim. 1986 m.), kuris medikams paaiškino, kad peiliu jį sužalojo moteris.
Pareigūnai pradėjo šių įvykių tyrimą.