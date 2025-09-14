Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje bei Pasvalio ir Raseinių rajonuose kilę konfliktai baigėsi peilio dūriais – sužaloti penki žmonės

2025 m. rugsėjo 14 d. 09:47
Lrytas.lt
Pastarąją parą per Vilniuje bei Pasvalio ir Raseinių rajonuose kilusius konfliktus peiliu buvo sužaloti penki žmonės.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeštadienį 7 val. 20 min. Pasvalio rajone, Meškalaukio kaime, namuose, vyras peiliu sužalojo moterį (gim. 1994 m.) ir vyrą (gim. 2000 m.), kurie paguldyti į ligoninę.
Įtariamieji vyrai (gim. 1986 m. ir gim. 2000 m.) uždaryti į areštinę.
Tądien 20 val. 50 min. Vilniuje, Apkasų gatvės namo bute, kilus konfliktui, mergina peiliu sužalojo vyrą (gim. 2001 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji (gim. 2004 m.) ieškoma.
Keik vėliau, 21 val. 35 min. Vilniuje, Grigiškėse, Kovo 11-osios gatvės namo bute, išgertuvių metu, kilus konfliktui, neblaivus (1,44 prom.) vyras (gim. 1999 m.) peiliu sužalojo neblaivią (2,11 prom.) moterį (gim. 2003 m.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Naktį į sekmadienį, 2 val. 35 min., į Raseinių ligoninę iš Raseinių rajono, Girkalnio miestelyje esančio namo buto, pristatytas neblaivus (2,62 prom.) ir, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai vyras (gim. 1986 m.), kuris medikams paaiškino, kad peiliu jį sužalojo moteris.
Pareigūnai pradėjo šių įvykių tyrimą.
VilniuspeilisPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.