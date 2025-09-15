Lrytas Premium prenumerata tik
Marijampolėjė nuo kelio nuvažiavo vilkikas „Volvo“ su puspriekabe – jo vairuotojas įpūtė 2,63 prom.

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:37
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Marijampolėje girto vyro vairuojamas vilkikas „Volvo“ su puspriekabe nuvažiavo nuo kelio.
Apie eismo įvykį Gėlyno gatvėje policijai buvo pranešta 17 val. 32 min.
Paaiškėjo, kad čia nuo kelio nuvažiavo sunkiasvorė transporto priemonė „Volvo“ , kurią vairavo neblaivus vyras (gim. 1968 m.) – jam nustatytas 2,63 prom. girtumas.
Transporto priemonė kartu su puspriekabe išgabenta į automobilių saugojimo aikštelę.
Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
