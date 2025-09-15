Marijampolėjė nuo kelio nuvažiavo vilkikas „Volvo“ su puspriekabe – jo vairuotojas įpūtė 2,63 prom.

Apie eismo įvykį Gėlyno gatvėje policijai buvo pranešta 17 val. 32 min.
Paaiškėjo, kad čia nuo kelio nuvažiavo sunkiasvorė transporto priemonė „Volvo“ , kurią vairavo neblaivus vyras (gim. 1968 m.) – jam nustatytas 2,63 prom. girtumas.
Transporto priemonė kartu su puspriekabe išgabenta į automobilių saugojimo aikštelę.
Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
girtas vairuotojasMarijampolėPolicija
